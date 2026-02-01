Παναθηναϊκός – Άρης: Ο Αταμάν μπήκε έξαλλος στο παρκέ και αποβλήθηκε

Χαμός επικράτησε στο 4ο δεκάλεπτο του αγώνα Άρης Betsson – Παναθηναϊκός για την BCL, καθώς το ματς πήρε φωτιά 3:46 πριν τη λήξη του. Ο Εργκίν Αταμάν και ο Ρισόν Χολμς αποβλήθηκαν και αποχώρησαν νωρίτερα για τα αποδυτήρια του Αλεξάνδρειου.

Ο Εργκίν Αταμάν βγήκε εκτός εαυτού, όταν ο Παναθηναϊκός αποτυγχάνει να σκοράρει και εκείνος πίστευε ότι ο Νουά είχε κάνει φάουλ στον Χολμς. Ο κόουτς των “πρασίνων” εισέβαλε στο παρκέ, φτάνοντας μέχρι το κέντρο για να διαμαρτυρηθεί στους διαιτητές, οι οποίοι τελικά τον απέβαλαν και τον έστειλαν στα αποδυτήρια.

Με την ένταση να κλιμακώνεται, αποβλήθηκε και ο Ρισόν Χολμς, ο οποίος, απογοητευμένος από την απόφαση ότι δεν κέρδισε φάουλ, πλησίασε τον διαιτητή με έντονη διαμαρτυρία.