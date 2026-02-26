Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί: Χωρίς Ναν οι «πράσινοι» – Ποιος πήρε τη θέση του

Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Παναθηναϊκός AKTOR – Παρί: Χωρίς Ναν οι «πράσινοι» – Ποιος πήρε τη θέση του
(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
Γεράσιμος Λυμπέρης

Χωρίς τον Κέντρικ Ναν θα παραταχθεί κόντρα στην Παρί ο Παναθηναϊκός AKTOR το βράδυ της Πέμπτης 26/2 για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

O Αμερικανός γκαρντ που ταλαιπωρείται από ίωση κρίθηκε αναγκαίο να μην αγωνιστεί στο σημερινό παιχνίδι καθώς είναι καταβεβλημένος, με τον Μάριους Γκριγκόνις να παίρνει τη θέση του στην 12αδα.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:45 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

