ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός AKTOR – Πανιώνιος 110-66: Με μυθική εμφάνιση Ρογκαβόπουλου πήρε τη νίκη (Βίντεο)

Σταμάτησε στους 40 πόντους

Παναθηναϊκός AKTOR – Πανιώνιος 110-66: Με μυθική εμφάνιση Ρογκαβόπουλου πήρε τη νίκη (Βίντεο)
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EIROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε 110-66 του Πανιωνίου, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 40 πόντους.

Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» μετά την ήττα από την Βαλένθια για την Euroleague ξέσπασαν στην ομάδα της Νέας Σμύρνης και πλέον ετοιμάζονται για τον αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος σταμάτησε στους 40 πόντους έχοντας 12/19 τρίποντα δείχνοντας ότι είναι έτοιμος να μπει δυνατά στο ροτέισον του Παναθηναϊκού και να βοηθήσει την ομάδα στη συνέχεια της χρονιάς.

