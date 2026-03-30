Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: Έξαλλος ο Αταμάν – Δεν έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ
Το ξέσπασμα του Τούρκου τεχνικού
Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR Εργκίν Αταμάν ήταν έξαλλος μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο T-Center για την Basket League.
Συγκεκριμένα, όπως μεταφέρθηκε από την ΕΡΤ ο Τούρκος προπονητής δεν θέλησε να μιλήσει στην κάμερα μετά το τέλος του αγώνα και τόνισε πως «ήταν ένα θέατρο αυτό, όχι αγώνας μπάσκετ. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μπάσκετ σήμερα».
