Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός: Έξαλλος ο Αταμάν – Δεν έκανε δηλώσεις στην ΕΡΤ

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR Εργκίν Αταμάν ήταν έξαλλος μετά το τέλος του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο T-Center για την Basket League.

Συγκεκριμένα, όπως μεταφέρθηκε από την ΕΡΤ ο Τούρκος προπονητής δεν θέλησε να μιλήσει στην κάμερα μετά το τέλος του αγώνα και τόνισε πως «ήταν ένα θέατρο αυτό, όχι αγώνας μπάσκετ. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μπάσκετ σήμερα».