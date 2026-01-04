Παναθηναϊκός AKTOR – Καρδίτσα 92-85: Με «όργια» Ναν πήρε τη νίκη και ετοιμάζεται για τη «διαβολοβδομάδα»

O Παναθηναϊκός AKTOR με τον Κέντρικ Ναν να είναι και πάλι εξαιρετικός επικράτησε 92-85 της Καρδίτσας για την Basket League.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικάνος άσος πέτυχε 27 πόντους σε περίπου 31 λεπτά συμμετοχής έχοντας και 6 ασίστ, ενώ ο Σόρτς είχε 15 πόντους και 6 ασίστ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάπως έτσι, οι «πράσινοι» επέστρεψαν στις νίκες μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό για την Euroleague και πλέον προετοιμάζονται για τα δυο παιχνίδια με την Μιλάνο και την Βίρτους Μπολόνια.