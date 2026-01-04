Όσο σκληραίνουν οι αγροτικές κινητοποιήσεις, πλησιάζει η λύση ή απομακρύνεται ο διάλογος με την κυβέρνηση;
Παναθηναϊκός AKTOR – Καρδίτσα 92-85: Με «όργια» Ναν πήρε τη νίκη και ετοιμάζεται για τη «διαβολοβδομάδα»

O Παναθηναϊκός AKTOR με τον Κέντρικ Ναν να είναι και πάλι εξαιρετικός επικράτησε 92-85 της Καρδίτσας για την Basket League.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικάνος άσος πέτυχε 27 πόντους σε περίπου 31 λεπτά συμμετοχής έχοντας και 6 ασίστ, ενώ ο Σόρτς είχε 15 πόντους και 6 ασίστ.

Κάπως έτσι, οι «πράσινοι» επέστρεψαν στις νίκες μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό για την Euroleague και πλέον προετοιμάζονται για τα δυο παιχνίδια με την Μιλάνο και την Βίρτους Μπολόνια.

