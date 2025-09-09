Παναθηναϊκός AKTOR: Η ποινή των “πρασίνων” για την μη-συμμετοχή στο Super Cup 2025

Στο σημερινό ΔΣ της Basket League επικυρώθηκε η ποινή του Παναθηναϊκού AKTOR για την απόφαση της μη-συμμετοχής του στο φετινό Super Cup της Ρόδου.

Η ποινή προβλέπει πρόστιμο 20.000 ευρώ και μη συμμετοχή της ομάδας και στο Super Cup του 2026. Με την οριστικοποίηση της μη συμμετοχής του Παναθηναϊκού στο Stoiximan Super Cup, τη θέση των πράσινων θα πάρει η Καρδίτσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός ΑΚΤΟΡ είχε καταθέσει πρόταση αναμόρφωσης του θεσμού η οποία δεν έγινε δεκτή από την διοργανώτρια αρχή, ενώ η συμμετοχή του στη φετινή διοργάνωση κρίθηκε αδύνατη λόγω του πιεσμένου προγράμματός του μετά το ταξίδι στην Αυστραλία για το τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”.