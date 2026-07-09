Φωτιά στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο – Εκκενώθηκαν προληπτικά δωμάτια λόγω του καπνού

Αναστάτωση επικράτησε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 9/7 στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο στο Μαρούσι λόγω φωτιάς που ξέσπασε σε δωμάτιο.

Λίγο μετά τις πέντε τα ξημερώματα, το Πυροσβεστικό Σώμα ενημερώθηκε για καπνούς που έβγαιναν από δωμάτιο της Πρώτης Παθολογικής Κλινικής του νοσοκομείου.

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Άμεσα σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική, με τους πυροσβέστες να σβήνουν γρήγορα τη φωτιά, χωρίς να κινδυνεύσουν οι ασθενείς που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Βέβαια, λόγω του καπνού, δωμάτια και χώροι στο Σισμανόγλειο εκκενώθηκαν προληπτικά.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, στο νοσοκομείο μετέβησαν ισχυρές δυνάμεις για την εκκένωση του κτιρίου και τον απεγκλωβισμό ασθενών.

Επίσης, οι αστυνομικές δυνάμεις μερίμνησαν για τη δημιουργία ασφαλούς περιμέτρου γύρω από το κτιριακό συγκρότημα, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης.

Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς 28 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ έχουν κινητοποιηθεί ειδικό κλιμακοφόρο και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. #Πυρκαγιά σε κτήριο υγείας και πρόνοιας, στο #Μαρούσι Αττικής. Επιχειρούν 28 #πυροσβέστες με 7 οχήματα, ειδικό κλιμακοφόρο και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 9, 2026

Λίγο πριν από τις 7 το πρωί, οι ασθενείς και το προσωπικό άρχισαν να επιστρέφουν ξανά στους χώρους του Σισμανόγλειου νοσοκομείου.