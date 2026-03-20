Παναθηναϊκός AKTOR – Ερυθρός Αστέρας: Χωρίς Χολμς και Τολιόπουλο οι «πράσινοι»
Κανονικά οι Ναν και Λεσόρ
Έναν πολύ κρίσιμο αγώνα για τη συνέχεια του στην Euroleague δίνει στο T-Center ο Παναθηναϊκός AKTOR το βράδυ της Παρασκευής 20/3 κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.
Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» θέλουν μόνο τη νίκη για να μην βρεθούν ακόμη πιο χαμηλά στη βαθμολογία της Euroleague.
Ο προπονητής του συλλόγου Εργκίν Αταμάν επέλεξε να αφήσει εκτός 12αδας τόσο τον Ρισόν Χόλμς όσο και τον Βασίλη Τολιόπουλο, αλλά και τον Μάριους Γκριγκόνις.
Αναλυτικά η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Σλούκας, Χέις-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Φαρίντ, Χουάντσο, Μήτογλου.
