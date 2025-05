Τη δική τους μάχη για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague δίνουν οι Παναθηναϊκός AKTOR και Αναντολού Εφές το βράδυ της Τρίτης 6/5.

Συγκεκριμένα, οι δυο ομάδες είναι στο 2-2 στη σειρά και όποια κερδίσει στο ΟΑΚΑ θα πάρει την πρόκριση για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Σε ένα «έθιμο» που εμφανίζεται πριν από πολλές σπουδαίες αναμετρήσεις, οι οπαδοί του Παναθηναϊκού AKTOR έριξαν βεγγαλικά έξω από το ξενοδοχείο όπου βρισκόταν η αποστολή της τούρκικης ομάδας θέλοντας με αυτό τον τρόπο να κρατήσουν ξύπνιους τους παίκτες και τα μέλη της ομάδας.

06.05.2025, Panathinaikos🇬🇷 – Anadolu Efes🇹🇷, info Gate13: Today is a very crucial game against Efes Pilsen for Basketball EuroLeague.. Yesterday some went to hotel of Efes just to remind them that we Today they jungle is waiting them 😉, click for more here:… pic.twitter.com/yD8ttdwjHT