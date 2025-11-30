Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3: Μεγάλη νικήτρια η Ένωση μετά από “πράσινη” ανατροπή σε ματς θρίλερ στη Λεωφόρο – Χατ-τρικ ο Γιόβιτς

Η ΑΕΚ είχε το πάνω χέρι από την αρχή του αγώνα, ο Παναθηναϊκός πάλεψε να γυρίσει από το 0-2 με 10 παίκτες, και τα κατάφερε, όμως ο Γιόβιτς είπε την τελευταία λέξη για τους φιλοξενούμενους (2-3) στο κυριακάτικο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής της Super League.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να σώσει ένα βαθμό που φαινόταν χαμένος στο δεύτερο μέρος και αφού ο Λούκα Γιόβιτς “χτύπησε” δύο φορές στο πρώτο 45λεπτο, μία στο 16ο λεπτό με κεφαλιά για το 1-0 και μία στα τέλη του πρώτου ημιχρόνου μετά από πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος από μαρκάρισμα του Τουμπά.

Ο Σέρβος επιθετικός της Ένωσης έκανε άψογο τελείωμα με εκτέλεση πέναλτι… αλά Πανένκα και η ΑΕΚ πήγε στα αποδυτήρια έχοντας την ψυχολογία με το μέρος της και το υπέρ της σκορ με 0-2.

Ο Παναθηναϊκός φάνηκε ασύνδετος και κουρασμένος, κατάφερε όμως να μπει στο παιχνίδι μετά από λάθος του Στρακόσα που εκμεταλλεύτηκε ο κορυφαίος των γηπεδούχων Τετέ στο 71ο λεπτό. Προηγουμένως (64ο λεπτό), ο Τουμπά είδε την κόκκινη κάρτα για αντιαθλητικό μαρκάρισμα.

Από το σημείο του πρώτου γκολ οι πράσινοι αναθάρρησαν και έφεραν το παιχνίδι στα μέτρα τους, με την ΑΕΚ να μένει και αυτή με δέκα παίκτες έπειτα από αποβολή του Μαρίν στο 84′. Ο Τζούρισιτς ισοφάρισε στο 89′, όμως η ομάδα του Νίκολιτς δεν είχε πει την τελευταία της λέξη καθώς μετά από λάθος στην άμυνα του Παναθηναϊκού από τους Ντραγκόφσκι και Πάλμερ-Μπράουν, ο Κοίτα μπήκε ανάμεσά τους και κέρδισε το πέναλντι.

Έτσι, ο Λούκα Γιόβιτς έστησε την μπάλα στην άσπρη βούλα στο 90+3 και έδωσε μία σπουδαία νίκη στην ομάδα του που έμεινε στο κυνήγι των Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ.

Παναθηναϊκός: Ντραγκόβσκι, Γέντβαϊ, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια (62′ Τσέριν), Τσιριβέγια (86′ Ντέσερς), Σιώπης (75′ Κώτσιρας), Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας (62′ Τζούριτσιτς), Σβιντέρσκι (62′ Πάντοβιτς).

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος (46′ Πενράις), Πινέδα, Μάνταλος (46′ λ. τρ. Μαρίν), Γκατσίνοβιτς (90+2′ Γκρούγιτς), Ζοάο Μάριο (81′ Περέιρα), Καλοσκάμης (62′ Κοϊτά), Γιόβιτς.