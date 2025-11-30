Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ 2-3: Απόδραση από την Λιβαδειά με 10 παίκτες – Τον λύτρωσε ο Γιακουμάκης στο 90′

Στο ματς της χρονιάς στην Λιβαδειά, ο αλύγιστος ΠΑΟΚ κατάφερε να περάσει το υψηλό εμπόδιο του Λεβαδειακού επικρατώντας με 2-3.

Ο ΠΑΟΚ έμεινε 2 φορές πίσω στο σκορ, έπαιζε με 10 από το 77′ (κόκκινη Μεϊτέ), αλλά με την κούρσα του Τάισον και το πλασέ του Γιακουμάκη στο 90′ απέδρασε με το διπλό και παρέμεινε στο κυνήγι της πρώτης θέσης στη κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος.

Ο Λεβαδειακός κατάφερε να χτυπήσει πρώτος και να ανοίξει και το σκορ στο 11ο λεπτό, με τον Κωστή να κάνει διπλή προσπάθεια μέσα στην περιοχή, να κερδίζει και μία κόντρα και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, για το 1-0. Μετά το πρώτο 20λεπτο του αγώνα, ο ρυθμός έπεσε , αλλά ο ΠΑΟΚ έδειξε να ψάχνει το γκολ. Ο “δικέφαλος” βρήκε τελικά την ισοφάριση στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.

Από εκτέλεση κόρνερ, ο Οζντόεφ πήρε την κεφαλιά, η μπάλα κόντραρε στον Όζμπολτ και κατέληξε στα δίχτυα, για το 1-1 στο 45′. Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα του αγώνα δεν άλλαξε, με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν σε υψηλό ρυθμό στη Λιβαδειά. Από μία φοβερή ενέργεια του Παλάσιος στην αντεπίθεση, ο Βέρμπιτς εκτέλεσε σχεδόν σε κενή εστία, από πολύ κοντά, για να δώσει ξανά το προβάδισμα στους γηπεδούχους, στο 50ο λεπτό για το 2-1 των γηπεδούχων.

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε όμως να “απαντήσει” πέντε λεπτά αργότερα, με τον Οζντόεφ να παίρνει και πάλι την κεφαλιά μετά από κόρνερ, για να στείλει αυτή τη φορά απευθείας την μπάλα στα δίχτυα, για το 2-2.

Η ματσάρα ολοκληρώθηκε τελικά με δύο σημαντικές στιγμές. Ο Λουτσέσκου έκανε τρεις μαζεμένες αλλαγές και έφερε τον Τάισον πίσω από τον επιθετικό, ο «Δικέφαλος» συνέχισε να πιέζει ψηλά, αλλά ήρθε η αποβολή του Μεϊτέ (77’) για να αλλάξει τις ισορροπίες στο χορτάρι και να αφήσει τον ΠΑΟΚ με δέκα παίκτες.

Ο ΠΑΟΚ δεν πτοήθηκε με τον Παβλένκα να τον κρατάει όρθιο με καίριες αποκρούσεις και την ομάδα του Λουτσέσκου να βρίσκει χρυσή ευκαιρία στην αντεπίθεση καθώς το παιχνίδι όδευε στο 90ο λεπτό. Ο Τάισον κέρδισε τον Τσοκάι στο σπριντ, έβγαλε μαγική ασίστ και ο Γιακουμάκης νίκησε τον Λοντίγκιν για το 2-3.

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Μάγκνουσον, Λιάγκας, Βήχος, Κωστή (92’ Μανθάτης),, Τσοκάι, Μπάλτσι (66’ Τσιμπόλα), Παλάσιος, Βέρμπιτς (83’ Πεντρόσο), Όζμπολτ.

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα (60’ Μιχαηλίδης), Λόβρεν, Τέιλορ (60’ Μπάμπα), Μεϊτέ, Οζντόεφ (73’ Μπιάνκο), Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς (60’ Ντεσπόντοφ, 83’ Καμαρά), Τάισον, Γιακουμάκης.