Μαρινάκης για διώξεις ΟΠΕΚΕΠΕ: “Δεν υπάρχει λόγος να μην είναι υποψήφιοι οι 4 βουλευτές στις εκλογές”

Στην υπόθεση της δίωξης κατά τεσσάρων βουλευτών της ΝΔ αναφέρθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Το κεντρικό θέμα συζήτησης αποτέλεσαν οι 4 ποινικές διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας κατά βουλευτών της ΝΔ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ερωτηθείς για το εάν οι βουλευτές θα είναι εκ νέου υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές, ο κ. Μαρινάκης ήταν κατηγορηματικός τονίζοντας ότι ισχύει για όλους το τεκμήριο της αθωότητας.

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«Δεν υπάρχει λόγος αυτοί οι τέσσερις που παραπέμπονται να μην είναι υποψήφιοι. Η απάντηση είναι πως ισχύει και για αυτούς το τεκμήριο της αθωότητας», τόνισε.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στάση που είχαν τηρήσει όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ζητήσει, μερικούς μήνες πριν, την άρση ασυλίας 11 βουλευτών της ΝΔ και δύο ακόμη προσώπων.

Αντί αυτού, υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση, «με πρώτο το ΠΑΣΟΚ», έκανε λόγο για «κυβέρνηση υποδίκων», προεξοφλώντας – όπως ανέφερε – την άσκηση ποινικών διώξεων, πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι δικαστικές διαδικασίες.

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη

Μια σειρά θετικών ειδήσεων μας έρχονται από το μέτωπο της οικονομίας. Καταρχάς, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, ανήλθε τον Μάιο σε 36 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 6,9% σε σχέση με τον Μάιο του 2025.

Παράλληλα, στην έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης “Employment Outlook 2026” καταγράφεται σημαντική αύξηση, ύψους 4,7%, στον πραγματικό μέσο μισθό στην Ελλάδα, από το α’ τρίμηνο 2021 έως το α’ τρίμηνο 2026, την ώρα που ο μέσος όρος των χωρών του ΟΟΣΑ κυμαίνεται, σε αύξηση δηλαδή, από 0% έως 1%.

Αξίζει, ακόμη, να επισημανθεί ότι, ειδικά στη βιομηχανία, μόνο τα τελευταία έξι χρόνια έχουν βρει εργασία 60.000 άνθρωποι. Πολλοί από αυτούς είναι νέοι, οι οποίοι διαμορφώνουν καλύτερες συνθήκες και προοπτικές για τη ζωή τους.

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Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι χρειάζεται να τρέξουμε με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα σε ό,τι αφορά την αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών, που είναι το μεγαλύτερό μας στοίχημα, ώστε έτσι να αντιμετωπιστεί και ο εισαγόμενος πληθωρισμός. Τα στοιχεία αυτά, όμως, αποτυπώνουν μια οικονομία που συνεχίζει να αναπτύσσεται και έτσι έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας με αυξημένους μισθούς και ισχυρότερη επιχειρηματική δραστηριότητα.

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Μέσω της εφαρμογής του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ», η αυξημένη αστυνομική παρουσία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς έχει επιφέρει μείωση της παραβατικότητας.

Στο πλαίσιο αυτού, μέσα σε χρονικό διάστημα 16 μηνών, πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 284.000 έλεγχοι, καταγράφηκαν πάνω από 3.000 προσαγωγές και 4.400 συλλήψεις, ενώ η κοινωνική διάσταση του Σχεδίου αποτυπώνεται και σε συγκεκριμένους δείκτες όπως οι 28.900 παρεμβάσεις για τη διαχείριση τοξικοεξαρτημένων ατόμων.

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Η συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και των συγκοινωνιακών φορέων βελτιώνει την ποιότητα εξυπηρέτησης των επιβατών, επιταχύνει τη διαχείριση περιστατικών και δημιουργεί ενιαίο σύστημα προστασίας του πολίτη.

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Διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες στο πλαίσιο της δράσης του ΕΣΠΑ 2021-2027 «Ανακαίνιση Κατοικίας», ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να προχωρήσουν σε ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση των κλειστών ακινήτων τους.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερες από 61.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ το σύνολο των χρηστών της πλατφόρμας έχει ξεπεράσει τις 250.000.

Η «Ανακαίνιση Κατοικίας» εντάσσεται στα ευρύτερα μέτρα της Κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του κρίσιμου προβλήματος του στεγαστικού, τα οποία υπερβαίνουν τα 6,5 δισ. ευρώ.

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Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε χθες το Προεδρικό Διάταγμα για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 -Νότιες Κυκλάδες, που περιλαμβάνει 73 συμπλέγματα νησιών και νησίδων.

Συνολικά τίθενται σε καθεστώς προστασίας σχεδόν 9.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιας έκτασης. Η περιοχή αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυρήνες θαλάσσιας και νησιωτικής βιοποικιλότητας της Μεσογείου.

Το Προεδρικό Διάταγμα θεσπίζει ενιαίο πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης του χερσαίου και θαλάσσιου χώρου, καθορίζοντας για πρώτη φορά με σαφήνεια και λεπτομέρεια τις επιτρεπόμενες χρήσεις ανά ζώνη προστασίας στον χερσαίο και θαλάσσιο χώρο.

Η προώθηση του Προεδρικού Διατάγματος αποτελεί εμβληματική πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για την προστασία του θαλάσσιου φυσικού κεφαλαίου της χώρας. Δημιουργεί ένα συνεκτικό πλαίσιο διαχείρισης που συνδυάζει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας με τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιωτικών κοινωνιών, ενισχύει την εφαρμογή των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών για τη φύση και συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη των διεθνών δεσμεύσεων της Ελλάδας για την προστασία των θαλασσών.

Μαζί με το Προεδρικό Διάταγμα για το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο του Ιονίου, η Ελλάδα πρωτοπορεί στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, εκπληρώνοντας τη δέσμευση του Πρωθυπουργού για περιβαλλοντική προστασία του 36% των θαλάσσιων εκτάσεών της έως τις αρχές του 2027, ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό στόχο του 30% έως το 2030.

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Από τις 26 Ιουλίου θα μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και οφειλές που ξεκινούν από 5.000 ευρώ είτε προς Δημόσιο είτε προς χρηματοδοτικούς φορείς.

Στο μεταξύ, οι ρυθμίσεις στο πλαίσιο του μηχανισμού συνεχίζουν την ανοδική πορεία.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται πως τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 1.800 νέες ρυθμίσεις που αντιστοιχούν σε ποσά αρχικών οφειλών ύψους άνω των 458 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε υψηλό εξαμήνου είναι η μηνιαία αύξηση στις εκκινήσεις αιτήσεων και σταθερά υψηλές οι οριστικές υποβολές, εξέλιξη που αποδίδεται, πρωτίστως, στο νέο νομοθετικό πλαίσιο και τη διεύρυνση των προϋποθέσεων υπαγωγής στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Αξίζει να επισημανθεί πως από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία πάνω από 64.000 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές ύψους 19,67 δισ. ευρώ. Οι πολίτες δείχνουν ολοένα και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον μηχανισμό.

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Το διαβατήριο αποτελεί το 13ο έγγραφο που εντάχθηκε στο Gov.gr Wallet.

Οι Έλληνες πολίτες με κοινά ενεργά διαβατήρια, μπορούν να το προσθέσουν στα διαθέσιμα έγγραφα της εφαρμογής και να το χρησιμοποιούν τόσο για ταυτοποίηση, όσο και ως ταξιδιωτικό έγγραφο εντός της χώρας. Εξαίρεση στα διαβατήρια που αποθηκεύονται στην εφαρμογή αποτελούν τα υπηρεσιακά και διπλωματικά διαβατήρια, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Στο μεταξύ, μέχρι σήμερα στην εφαρμογή έχουν εκδοθεί και αποθηκευτεί περισσότερα από 2.516.000 δελτία αστυνομικής ταυτότητας και σχεδόν 2 εκατομμύρια διπλώματα οδήγησης.

Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.