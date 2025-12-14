Παναιτωλικός – ΑΕΚ 0-5: «Αεράτο» πέρασμα από το Αγρίνιο

Η ΑΕΚ επικράτησε με 5-0 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο για την 14η αγωνιστική της Super League το βράδυ της Κυριακής 14/12.

Κάπως έτσι με αυτό το τρίποντο η ΑΕΚ έφτασε τους 34 βαθμούς, όσους έχει και ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός που δοκιμάζεται στην έδρα του Άρη.

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς καθάρισαν από νωρίς τον αγώνα καθώς με γκολ των Πινέδα στο 26ο λεπτό και του Ζοάο Μάριο στο 34ο λεπτό έκαναν το 2-0, ενώ ο Λιούμπισιτς στην επανάληψη σκόραρε άλλες δυο φορές για το 4-0 (στο 62′ και στο 65′).

Ο Χρυσόπουλος που έκανε το ντεμπούτο του περνώντας στον αγώνα στο 68ο λεπτό, βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 77ο λεπτό για το τελικό 5-0.