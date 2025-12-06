Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Πρεμιέρα με Μεξικό-Νότια Αφρική – Το πρόγραμμα της διοργάνωσης

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των 12 ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 που θα πραγματοποιηθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά.

Συγκεκριμένα, μια μέρα μετά την κλήρωση, το Σάββατο 6/12 έγιναν γνωστές οι ημερομηνίες και οι ώρες των αγώνων των 12 ομίλων της διοργάνωσης αλλά και των επόμενων φάσεων ως τον μεγάλο τελικό.

104 matches. Locked in.



The #FIFAWorldCup 2026™ match schedule ⤵️ pic.twitter.com/ZYofjO8z41— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 6, 2025

Η πρεμιέρα θα δοθεί στις 11 Ιουλίου με τον αγώνα του Μεξικού κόντρα στη Νότια Αφρική στο Μεξικο Σίτι, με τον αγώνα της Νότιας Κορέας να ακολουθεί την ίδια μέρα στην Γουαδαλαχάρα.

Αναλυτικά οι όμιλοι

1ος όμιλος: Μεξικό, Νότια Κορέα, Νότια Αφρική, (Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία)

2ος όμιλος: Καναδάς, Ελβετία, Κατάρ, (Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία)

3ος όμιλος: Βραζιλία, Μαρόκο, Σκωτία, Αϊτή

4ος όμιλος: ΗΠΑ, Αυστραλία, Παραγουάη, (Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο)

5ος όμιλος: Γερμανία, Ισημερινός, Ακτή Ελεφαντοστού, Κουρασάο

6ος όμιλος: Ολλανδία, Ιαπωνία, Τυνησία, (Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία -Πολωνία)

7ος όμιλος: Βέλγιο, Ιράν, Αίγυπτος, Νέα Ζηλανδία

8ος όμιλος: Ισπανία, Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία

9ος όμιλος: Γαλλία, Σενεγάλη, Νορβηγία, (Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ)

10ος όμιλος: Αργεντινή, Αυστρία, Αλγερία, Ιορδανία

11ος όμιλος: Πορτογαλία, Κολομβία, Ουζμπεκιστάν, (Λαϊκή Δημοκρατία / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία),

12ος όμιλος: Αγγλία, Κροατία, Παναμάς, Γκάνα,