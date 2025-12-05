Γνωστοί έγιναν οι όμιλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 5/12.

Συγκεκριμένα, από την διαδικασία προέκυψαν οι ομάδες που θα απαρτίζουν τους 12 ομίλους της διοργάνωσης που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά. Πλέον άπαντες αναμένουν το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης που θα γίνει γνωστό το Σάββατο 6/12.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά οι όμιλοι

1ος όμιλος: Μεξικό, Νότια Κορέα, Νότια Αφρική, (Δανία – Βόρεια Μακεδονία / Τσεχία – Ιρλανδία)

2ος όμιλος: Καναδάς, Ελβετία, Κατάρ, (Ιταλία – Βόρεια Ιρλανδία / Ουαλία – Βοσνία)

3ος όμιλος: Βραζιλία, Μαρόκο, Σκωτία, Αϊτή

4ος όμιλος: ΗΠΑ, Αυστραλία, Παραγουάη, (Τουρκία – Ρουμανία / Σλοβακία – Κόσοβο)

5ος όμιλος: Γερμανία, Ισημερινός, Ακτή Ελεφαντοστού, Κουρασάο

6ος όμιλος: Ολλανδία, Ιαπωνία, Τυνησία, (Ουκρανία – Σουηδία / Αλβανία -Πολωνία)

7ος όμιλος: Βέλγιο, Ιράν, Αίγυπτος, Νέα Ζηλανδία

8ος όμιλος: Ισπανία, Ουρουγουάη, Σαουδική Αραβία

9ος όμιλος: Γαλλία, Σενεγάλη, Νορβηγία, (Ιράκ / Βολιβία – Σουρινάμ)

10ος όμιλος: Αργεντινή, Αυστρία, Αλγερία, Ιορδανία

11ος όμιλος: Πορτογαλία, Κολομβία, Ουζμπεκιστάν, (Λαϊκή Δημοκρατία / Τζαμάικα – Νέα Καληδονία),

12ος όμιλος: Αγγλία, Κροατία, Παναμάς, Γκάνα,