Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: H FIFA έδωσε το βραβείο Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της κλήρωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 παρέλαβε από τη FIFA το βραβείο Ειρήνης.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, το βραβείο αυτό δόθηκε στον Τραμπ για τις ενέργειες του προκειμένου να σταματήσουν οι πόλεμοι σε όλο τον κόσμο.

FIFA inventing a peace prize to give to Trump is beyond parody…#WorldCup2026 pic.twitter.com/wvcEfUWLwo— James Hanson (@jhansonradio) December 5, 2025

«Συνεργαστήκαμε στενά με τις δύο αυτές χώρες και ο συντονισμός, η φιλία και οι σχέσεις μας ήταν εξαιρετικές» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Αυτό είναι που θέλουμε από έναν ηγέτη — έναν ηγέτη που νοιάζεται για τους ανθρώπους», είπε ο Ινφαντίνο για τον Τραμπ, στον οποίο απονεμήθηκε επίσης ένα χρυσό τρόπαιο με το όνομά του, που απεικονίζει χέρια που κρατούν τον κόσμο. Ο ηγέτης της FIFA είπε στον Τραμπ «αυτό είναι το βραβείο σου, αυτό είναι το βραβείο ειρήνης σου».