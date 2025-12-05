Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: H FIFA έδωσε το βραβείο Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ

Για πρώτη φορά δόθηκε το συγκεκριμένο βραβείο

EPA
DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:20

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της κλήρωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 παρέλαβε από τη FIFA το βραβείο Ειρήνης.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, το βραβείο αυτό δόθηκε στον Τραμπ για τις ενέργειες του προκειμένου να σταματήσουν οι πόλεμοι σε όλο τον κόσμο.

«Συνεργαστήκαμε στενά με τις δύο αυτές χώρες και ο συντονισμός, η φιλία και οι σχέσεις μας ήταν εξαιρετικές» ανέφερε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Αυτό είναι που θέλουμε από έναν ηγέτη — έναν ηγέτη που νοιάζεται για τους ανθρώπους», είπε ο Ινφαντίνο για τον Τραμπ, στον οποίο απονεμήθηκε επίσης ένα χρυσό τρόπαιο με το όνομά του, που απεικονίζει χέρια που κρατούν τον κόσμο. Ο ηγέτης της FIFA είπε στον Τραμπ «αυτό είναι το βραβείο σου, αυτό είναι το βραβείο ειρήνης σου».

