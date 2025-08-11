ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Ξεκαθαρίσεις για το χρονοδιάγραμμα της νέας Τούμπας και η επικοινωνία με τον ΑΣ

Για δύο βασικά ζητήματα που προέκυψαν από τη συνέντευξη Τύπου του Α.Σ. ΠΑΟΚ έκανε λόγο η ΠΑΕ, επισημαίνοντας στο χρονοδιάγραμμα του έργου και την υπόθεση της εμπιστευτικότητας του μνημονίου συνεργασίας.

Επίσημα η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πήρε θέση σχετικά με τα δύο ζητήματα που ανέκυψαν από τις δηλώσεις του προέδρου του Ερασιτέχνη, Άλκη Ησαϊάδη, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχωρήθηκε τη Δευτέρα, με θέμα τη μεγάλη υπόθεση της νέας Τούμπας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό περί απειλητικού e-mail από την πλευρά της ΠΑΕ, η τελευταία ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξε καμία τέτοια πρόθεση. Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, το e-mail αποτέλεσε επισήμανση για την εμπιστευτικότητα του περιεχομένου του μνημονίου, το οποίο — σύμφωνα με την ΠΑΕ — προοριζόταν μόνο για τα μέλη του Δ.Σ. του Α.Σ. και τη νομική του εκπρόσωπο.

Οι απαιτούμενες εγγυήσεις θα δοθούν εντός 12 μηνών

Παράλληλα, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα του έργου της ανακατασκευής του γηπέδου, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ διευκρίνισε ότι οι απαιτούμενες εγγυήσεις θα δοθούν εντός 12 μηνών από την υπογραφή του νέου μνημονίου. Μάλιστα, προβλέπεται και δυνατότητα παράτασης έως και 4 μήνες, εφόσον υπάρξουν καθυστερήσεις από τις εμπλεκόμενες αρχές — χωρίς υπαιτιότητα της ΠΑΕ, του Ερασιτέχνη ή της εταιρείας ειδικού σκοπού που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου.