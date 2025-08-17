Ολυμπιακός: Υπογράφει ο Ενρίκε Ταλίς έως το 2030

Κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ενρίκε Ταλίς βρίσκεται ο Ολυμπιακός με τον Βραζιλιάνο επιθετικό να αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2030.

Το όνομα του 20χρονου φορ βγήκε στην δημοσιότητα μόλις χθες όμως οι “ερυθρόλευκοι” με γρήγορες κινήσεις ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις με την Παλμέιρας, ενώ σύμφωνα με το gazzeta.gr, κατάφεραν να γεφυρώσουν τις διαφορές με τον βραζιλιάνικο σύλλογο προσφέροντας ένα γενναίο ποσοστό μεταπώλησης.

Πλέον, όλα είναι έτοιμα και το μόνο που μένει είναι ο Ταλίς να βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο με τους Πειραιώτες, που θα έχει διάρκεια πέντε ετών. Ο 20χρονος φορ έχει πραγματοποιήσει 21 συμμετοχές με την Παλμέιρας την τρέχουσα σεζόν έχοντας σκοράρει επτά γκολ, τα δύο με την πρώτη ομάδα.