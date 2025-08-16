Ίντερ – Ολυμπιακός 2-0: Ήττα για τους Πειραιώτες στην πρόβα τζενεράλε πριν την έναρξη της Super League

Την ήττα με 2-0 γνώρισε ο Ολυμπιακός από την Ίντερ στην τελευταία φιλική αναμέτρηση πριν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Super League.

Οι “ερυθρόλευκοι” εμφανίστηκαν ανταγωνιστικοί όμως η Ίντερ έβγαλε την ποιότητα της κατά διαστήματα και κατάφερε να προηγηθεί με ένα αμφισβητούμενο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο σημαντικό τεστ μετά τη Νάπολι, ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε καλύτερος στο πρώτο ημίχρονο και είχε χαμένες ευκαιρίες με τον Στρεφέτσα, αλλά η Ίντερ ήταν αυτή που πήρε το προβάδισμα, με τον Ντι Μάρκο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι “νερατζούρι” μπήκαν όμως πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφεραν να σκοράρουν με τον Τουράμ στο 52′, μετά από μία πρώτη απόκρουση του Τζολάκη. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε αρκετές δοκιμές στην συνέχεια με συνεχείς αλλαγές κάτι που είχε ως αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να χάσει την συνοχή του.

Ο Ολυμπιακός έκλεισε έτσι με ήττα τα φιλικά του παιχνίδια και πλέον ετοιμάζεται για τις επίσημες υποχρεώσεις, με την πρεμιέρα της Super League.

Οι συνθέσεις στο Ίντερ – Ολυμπιακός

Ίντερ: Ζόμερ, Παβάρ (61′ Τσαλχάνογλου), Ατσέρμπι (72′ Εσποσίτο), Μπαστόνι (72′ Ντε Φράι), Ντούμφρις (80′ Ζαλέφσκι), Σούτσιτς (61′ Ζιελίνσκι), Μπαρέλα (80′ Ασλάνι), Μιχιταριάν (61′ Μπίσεκ), Ντιμάρκο (29′ Ενρίκε), Τουράμ (72′ Νταρμιάν), Λαουτάρο (72′ Μπόνι)

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Μπρούνο, Μπιανκόν (71′ Πιρόλα), Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Γκαρθία, Μουζακίτης (81′ Σιπιόνι), Νασιμέντο, Στρεφέτσα (72′ Ελ Κααμπί), Καμπελά, Γιαζιτσί (61′ Λιατσικούρας).