Ολυμπιακός – Βόλος: Η ώρα, οι ενδεκάδες και το κανάλι του αγώνα

Λίγες ημέρες μετά το θρίαμβο επί της Λεβερκούζεν (2-0) και, αντίστοιχα, λίγες ημέρες πριν τον «τελικό» με τον Άγιαξ στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα» (Τετάρτη 28/1, 22:00) που θα κρίνει την πρόκριση στην ενδιάμεση φάση του Champions League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στον Πειραιά τον Βόλο.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέκτησε την ψυχολογία της, κάτι που θα ήθελε πολύ να κάνει κι εκείνη του Χουάν Φεράντο. Η βαριά εντός έδρας ήττα από τον Ατρόμητο (0-3) ήταν η τρίτη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια κι επέφερε πρόστιμο από τον Αχιλλέα Μπέο.

Κι ας παραμένουν οι Θεσσαλοί μέσα στην οκτάδα, απ’ όπου δύσκολα θα βγουν ως το τέλος της κανονικής διάρκειας.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.

Ολυμπιακός – Βόλος: Οι ενδεκάδες του αγώνα

Λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση, ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ενδεκάδα των ερυθρολεύκων. Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Καλογερόπουλος, Μπιανκόν, Μάνσα, Μπρούνο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Ποντένσε, Στρεφέτσα, Ελ Κααμπί