Ολυμπιακός – Βιλερμπάν: Αποχώρησε με αίματα για τα αποδυτήρια ο Παπανικολάου

Γύρισε άμεσα ο αρχηγος των Πειραιωτών

(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Για τα αποδυτήρια αποχώρησε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Βιλερμπάν.

Συγκεκριμένα, ο Βατιέ άθελα του χτύπησε τον Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος μάτωσε στο πρόσωπο.

Ο Παπανικολάου αποχώρησε με αίματα για τα αποδυτήρια, προκειμένου να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού, ενώ στη συνέχεια γύρισε έχοντας ράμματα στο πρόσωπο.

