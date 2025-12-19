Ολυμπιακός – Βιλερμπάν: Αποχώρησε με αίματα για τα αποδυτήρια ο Παπανικολάου
Γύρισε άμεσα ο αρχηγος των Πειραιωτών
Για τα αποδυτήρια αποχώρησε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Βιλερμπάν.
Συγκεκριμένα, ο Βατιέ άθελα του χτύπησε τον Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος μάτωσε στο πρόσωπο.
Ο Παπανικολάου αποχώρησε με αίματα για τα αποδυτήρια, προκειμένου να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού, ενώ στη συνέχεια γύρισε έχοντας ράμματα στο πρόσωπο.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις