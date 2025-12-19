Ολυμπιακός – Βιλερμπάν: Αποχώρησε με αίματα για τα αποδυτήρια ο Παπανικολάου

Για τα αποδυτήρια αποχώρησε ο αρχηγός του Ολυμπιακού Κώστας Παπανικολάου κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Βιλερμπάν.

Συγκεκριμένα, ο Βατιέ άθελα του χτύπησε τον Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος μάτωσε στο πρόσωπο.

Ο Παπανικολάου αποχώρησε με αίματα για τα αποδυτήρια, προκειμένου να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού, ενώ στη συνέχεια γύρισε έχοντας ράμματα στο πρόσωπο.