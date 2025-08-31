Ολυμπιακός: Στην τελική ευθεία με Ταρέμι – Στην Αθήνα ο Ιρανός επιθετικός

Λίγο πριν τις 09:00 έφτασε ο Μεχντί Ταρέμι στην Αθήνα για να υπογράψει στον Ολυμπιακό.

Ο Μεχντί Ταρέμι ήρθε στην Ελλάδα ώστε να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό και προσγειώθηκε στο«Ελ. Βενιζέλος». Ο 33χρονος επιθετικός τα βρήκε σε όλα με τους «ερυθρόλευκους» για συμβόλαιο δύο ετών και αφού περάσει από ιατρικές εξετάσεις, θα πέσουν οι υπογραφές.

Οι αποδοχές του θα είναι στα 2 εκατ. ευρώ τον χρόνο, συν μπόνους. Ο Ολυμπιακός τα βρήκε με την Ίντερ στα 2,5 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του Ιρανού επιθετικού.