Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Πανέτοιμοι για το μεγάλο ματς οι Πειραιώτες – Οι εκλεκτοί του Μεντιλίμπαρ

Το μυαλό στους Ισπανούς

DEBATER NEWSROOM

Την προετοιμασία του ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός για τη μεγάλη αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης για την League Phase του Champions League.

Η αποστολή για το παιχνίδι απαρτίζεται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Μπιανκόν, Μπότης, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Καλογερόπουλος, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ.

