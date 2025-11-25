Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Πανέτοιμοι για το μεγάλο ματς οι Πειραιώτες – Οι εκλεκτοί του Μεντιλίμπαρ

Την προετοιμασία του ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός για τη μεγάλη αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης για την League Phase του Champions League.

Η αποστολή για το παιχνίδι απαρτίζεται από τους εξής ποδοσφαιριστές:

Μπιανκόν, Μπότης, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Καλογερόπουλος, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ.