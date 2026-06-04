Η Μύκονος είναι ένας από τους πιο αγαπημένους καλοκαιρινούς προορισμούς για τον Μάικλ Τζόρνταν, καθώς ο θρύλος του NBA επέστρεψε στο νησί για ακόμα μια χρονιά. Ο 63χρονος πρώην μπασκετμπολίστας προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του νησιού την Τετάρτη 3 Ιουνίου με το ιδιωτικό του τζετ, συνοδευόμενος από μια μεγάλη παρέα 25 φίλων, έτοιμος να απολαύσει τον ήλιο και τις θάλασσες του Αιγαίου.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο κορυφαίος αθλητής επιλέγει την Ελλάδα για τις διακοπές του. Το ίδιο είχε κάνει και το 2025, όταν εκτός από το κοσμικό «Νησί των Ανέμων» είχε επισκεφθεί την Κέρκυρα και τις Σπέτσες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Μάικλ Τζόρνταν: Άφησε αδιανόητο tip σε εργαζόμενους μετά από γεύμα στη Βουλιαγμένη

Φέτος, η κάμερα του Mykonoslive.tv τον εντόπισε να χαλαρώνει πάνω στο κατάστρωμα της υπερπολυτελούς θαλαμηγού του, με το όνομα «M’Brace», την ώρα που απολάμβανε το διάσημο μυκονιάτικο ηλιοβασίλεμα.

Το εντυπωσιακό σκάφος του Μάικλ Τζόρνταν κλέβει τις εντυπώσεις όπου κι αν αγκυροβολήσει. Με μήκος 75 μέτρων, κατασκευάστηκε το 2018 από το φημισμένο ολλανδικό ναυπηγείο Amels και προσφέρει την απόλυτη άνεση.

Διαθέτει οκτώ πολυτελείς καμπίνες που μπορούν να φιλοξενήσουν έως 12 επισκέπτες, ενώ το πλήρωμά του αποτελείται από 24 άτομα που φροντίζουν για κάθε λεπτομέρεια.

Οι ανέσεις της θαλαμηγού μοιάζουν με αυτές ενός πεντάστερου ξενοδοχείου, αφού περιλαμβάνει πισίνα, γυμναστήριο, τζακούζι, κινηματογράφο, κλαμπ, αλλά και ένα ολόκληρο γήπεδο μπάσκετ.

Το πιο εντυπωσιακό σημείο του είναι ένα υποβρύχιο καθιστικό με πανοραμικά γυάλινα παράθυρα, που επιτρέπει στους επιβάτες να παρατηρούν τη ζωή στον βυθό της θάλασσας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αξία αυτού του πλωτού παλατιού αγγίζει τα 100.000.000 ευρώ, ενώ το κόστος για όποιον θέλει να το νοικιάσει κατά την υψηλή τουριστική περίοδο φτάνει το 1.000.000 ευρώ την εβδομάδα.

Δείτε παρακάτω το σχετικό βίντεο:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θυμίζουμε ότι η αγάπη του Μάικλ Τζόρνταν για τη χώρα μας δεν είναι τωρινή, αλλά κρατάει από τα νεανικά του χρόνια. Η πρώτη του επίσκεψη στην Ελλάδα έγινε το μακρινό 1983, όταν ήταν ακόμη ένας νεαρός φοιτητής και έπαιζε για το κολέγιο του North Carolina.

Τότε είχε ταξιδέψει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για φιλικούς αγώνες με την Εθνική Ελλάδος, έχοντας μάλιστα τεθεί αντιμέτωπος με τον μεγάλο Νίκο Γκάλη στο παρκέ του Αλεξανδρείου.