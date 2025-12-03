Ολυμπιακός: Πρόβλημα τελευταίας στιγμής με τον Εβάν Φουρνιέ – Αμφίβολλος στο ματς με την Φενερμπαχτσέ

Χωρίς τον Εβάν Φουρνιέ αναμένεται να παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην Φενέρμπαχτσε, με τον Γάλλο να σηκώνει υψηλό πυρετό.

Η κατάσταση του γκαρντ των «ερυθρόλευκων» φαίνεται να μην είναι σε καλή κατάσταση αφού σήκωσε ξαφνικά πυρετό και κάνει αρκετα δύσκολη την συμμετοχή του στον αγώνα με τους Τούρκους. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα αναγκαστεί όπως όλα δείχνουν να βρει άμεσα λύση στην θέση του «3», μιας και δεν έχει στην διάθεσή του ούτε τον Σακίλ Μακίσικ λόγω τραυματισμού.