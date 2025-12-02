Ολυμπιακός: Μέσα ο Νιλικίνα με Φενέρ, εκτός ο ΜαΚίσικ

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ με σκοπό να πάρει νίκη ψυχολογίας για την συνέχεια της EuroLeague μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα την προηγούμενη βδομάδα.

Σε σχέση με τον αγώνα απέναντι στην Σερβική ομάδα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει τον Φρανκ Νιλικίνα στην διάθεση του.

Ο Γάλλος γκαρντ θα ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή των Πειραιωτών, η οποία έχει αποδυναμωθεί αρκετά μετά και τον νέο σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Για το παιχνίδι με τους Τούρκους δεν θα είναι διαθέσιμος ο ΜακΚίσικ, καθώς ακόμα δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί.