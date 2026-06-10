Ολυμπιακός: Προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ για τις τιμωρίες των Μπαρτζώκα, Λεπενιώτη και Γιαννακόπουλου

Ο Ολυμπιακός προσέφυγε στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλύσεως Αθλητικών Διαφορών (ΑΣΕΑΔ), ζητώντας τη μείωση των ποινών για τον Γιώργο Μπαρτζώκα και τον Νίκο Λεπενιώτη, αλλά και την αύξηση αυτής του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Νίκος Λεπενιώτης και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μετά τον τρίτο τελικό του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athen, τιμωρήθηκαν από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για τη συμπεριφορά τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο οι Πειραιώτες δεν συμφώνησαν με τις ποινές και προσέφυγαν στο ΑΣΕΑΔ για την αλλαγή τιμωριών, και ζητώντας την απαγόρευση της εισόδου του Δημήτρη Γιαννακόπουλο για μεγαλύτερο διάστημα.