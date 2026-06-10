Θρήνος στο λιθουανικό μπάσκετ: Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο θρυλικός προπονητής Βλάντας Γκαράστας

Την τελευταία του πνοή άφησε ο Λιθουανός προπονητής Βλάντας Γκαράστας, σε ηλικία 94 ετών.

Ο Βλάντας Γκαράστας είχε οδηγήσει τη Ζαλγκίρις Κάουνας μέχρι τον τελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1986, ενώ ως προπονητής της Σοβιετικής Ένωσης και της Εθνικής Λιθουανίας κατέκτησε ένα ασημένιο μετάλλιο στο Mundobasket του 1990, ένα χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket του 1989, αλλά και ένα ασημένιο (1995) και δύο χάλκινα χάλκινα μετάλλια σε Ολυμπιακούς Αγώνες (1992, 1996).

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Η Ζαλγκίρις Κάουνας έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου του και τον αποχαιρέτησε, γράφοντας τα εξής: “Ο θρυλικός προπονητής της Ζαλγκίρις και της εθνικής ομάδας μπάσκετ ανδρών της Λιθουανίας, Βλάντας Γκαράστας, απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών. Εκ μέρους ολόκληρου του οργανισμού, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους του προπονητή”.