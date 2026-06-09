ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Λεσόρ για το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: «Οι γυναίκες λένε ψέματα, οι άνδρες λένε ψέματα, αλλά οι αριθμοί δεν λένε ψέματα»

Τι ανέφερε ο Γάλλος σέντερ

Λεσόρ για το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: «Οι γυναίκες λένε ψέματα, οι άνδρες λένε ψέματα, αλλά οι αριθμοί δεν λένε ψέματα»
EUROKINISSI
Γεράσιμος Λυμπέρης

Στα παράπονα του Παναθηναϊκού για τη διαιτησία των αγώνων με τον Ολυμπιακό στάθηκε σε δηλώσεις του ο Ματίας Λεσόρ.

Συγκεκριμένα, όπως υποστήριξε σε δηλώσεις του ο Παναθηναϊκός θα παλέψει για την ανατροπή στους τελικούς της GBL.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Προσπαθούμε να παλέψουμε με τα όπλα που έχουμε. Να είμαστε επιθετικοί, να παίξουμε με ένταση. Πιστεύω ότι κάνουν το ίδιο και οι άλλοι. Όσοι βλέπουν τα παιχνίδια αντιλαμβάνονται το πόσο διαφορετικά είναι τα κριτήρια. Δεν είχαμε τόσο διαφορετική αντιμετώπιση ποτέ άλλοτε. Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα. Ούτε είμαστε ομάδα που θα μπορούσαμε να έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά με τους αντιπάλους. Μας επετράπη να παίξουμε δυναμικά στο Game 2. Προσπαθούμε να παίξουμε με τα δικά μας όπλα. Και στο τέλος της ημέρας ίσως δεν παίρνουμε αυτό που μας αξίζει.

Πιστεύω θα μας επιτρέψουμε να παίξουμε μπάσκετ και θα σφυρίξουν οι διαιτητές με τον ίδιο τρόπο, όλοι μας απολαμβάνουμε αυτά τα παιχνίδια και θέλουμε να το απολαύσουμε στο απόλυτο. Ας αφήσουν τους παίκτες να επιλέξουν το αποτέλεσμα και να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει ώστε να προσφέρουμε όμορφο θέαμα.

Έχουν γραμμή ψηλών, έχουμε κι εμείς. Ο Μήτογλου έκανε σπουδαία δουλειά από το “5”, Ελπίζουμε πως θα μας βοηθήσουν οι οπαδοί μας, όπως έκαναν και στο δεύτερο ματς. Το γήπεδο αύριο θα είναι όπως δεν το έχουμε ξαναδεί».

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ