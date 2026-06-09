Λεσόρ για το Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: «Οι γυναίκες λένε ψέματα, οι άνδρες λένε ψέματα, αλλά οι αριθμοί δεν λένε ψέματα»

Στα παράπονα του Παναθηναϊκού για τη διαιτησία των αγώνων με τον Ολυμπιακό στάθηκε σε δηλώσεις του ο Ματίας Λεσόρ.

Συγκεκριμένα, όπως υποστήριξε σε δηλώσεις του ο Παναθηναϊκός θα παλέψει για την ανατροπή στους τελικούς της GBL.

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Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Προσπαθούμε να παλέψουμε με τα όπλα που έχουμε. Να είμαστε επιθετικοί, να παίξουμε με ένταση. Πιστεύω ότι κάνουν το ίδιο και οι άλλοι. Όσοι βλέπουν τα παιχνίδια αντιλαμβάνονται το πόσο διαφορετικά είναι τα κριτήρια. Δεν είχαμε τόσο διαφορετική αντιμετώπιση ποτέ άλλοτε. Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα. Ούτε είμαστε ομάδα που θα μπορούσαμε να έχουμε τόσο μεγάλη διαφορά με τους αντιπάλους. Μας επετράπη να παίξουμε δυναμικά στο Game 2. Προσπαθούμε να παίξουμε με τα δικά μας όπλα. Και στο τέλος της ημέρας ίσως δεν παίρνουμε αυτό που μας αξίζει.

Πιστεύω θα μας επιτρέψουμε να παίξουμε μπάσκετ και θα σφυρίξουν οι διαιτητές με τον ίδιο τρόπο, όλοι μας απολαμβάνουμε αυτά τα παιχνίδια και θέλουμε να το απολαύσουμε στο απόλυτο. Ας αφήσουν τους παίκτες να επιλέξουν το αποτέλεσμα και να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει ώστε να προσφέρουμε όμορφο θέαμα.

Έχουν γραμμή ψηλών, έχουμε κι εμείς. Ο Μήτογλου έκανε σπουδαία δουλειά από το “5”, Ελπίζουμε πως θα μας βοηθήσουν οι οπαδοί μας, όπως έκαναν και στο δεύτερο ματς. Το γήπεδο αύριο θα είναι όπως δεν το έχουμε ξαναδεί».