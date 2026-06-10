Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του τέταρτου τελικού της Stoiximan GBL

Ευκαιρία να κατακτήσει το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL θα έχει σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου ο Ολυμπιακός στην έδρα του Παναθηναϊκού, με τους ερυθρόλευκους να προηγούνται με 2-1 στην σειρά των τελικών.

Από την πλευράς του οι “πράσινοι” θέλουν να κερδίσουν τους Πειραιώτες για να ισοφαρίσουν τη σειρά σε 2-2 και να στείλουν τους τελικούς σε πέμπτο παιχνίδι στο ΣΕΦ.

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Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη επίσκεψη του Ολυμπιακού στο Telekom Center Athens ο Παναθηναϊκός είχε κερδίσει me 68-58, ισοφαρίζοντας προσωρινά τη σειρά με 1-1.

Το τζάμπολ στον τέταρτο τελικό του πρωταθλήματος ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό θα γίνει στις 21:00 και η τηλεοπτική μετάδοση της αναμέτρησης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.