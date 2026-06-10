Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Νέο πρόστιμο στους Πειραιώτες – Απαλλάχθηκε ο Εργκίν Αταμάν για παράπτωμα στον 3ο τελικό

Ο Αθλητικός Δικαστής της GBL ανακοίνωσε τις αποφάσεις του για τα περιστατικά που καταγράφηκαν στον τρίτο τελικό των πλέι οφ μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Οι «ερυθρόλευκοι» τιμωρήθηκαν με χρηματικό πρόστιμο για υβριστικά συνθήματα, ενώ ο προπονητής των «πρασίνων», Εργκίν Αταμάν, απαλλάχθηκε από την κατηγορία της μη ευπρεπούς ενδυμασίας.

Αναλυτικά οι αποφάσεις:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«121/10.06.2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800,00) ευρώ για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικών συνθημάτων που δεν είχαν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) που διεξήχθη στις 08.06.2026.

120/10.06.2026 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

1. Απαλλάσσεται ο Εργκίν Αταμάν, προπονητής της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), στον αγώνα που διεξήχθη στις 08.06.2026 με την ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) για το παράπτωμα της μη ευπρεπούς ενδυμασίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

2. Απαλλάσσεται η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το παράπτωμα της μη ευπρεπούς ενδυμασίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του προπονητή της στον ίδιο ως άνω αγώνα».