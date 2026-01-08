Ολυμπιακός: Πολύ κοντά στον Κουιαμπάνο της Νότιγχαμ Φόρεστ

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μια ανάσα από το να πραγματοποιήσει την πρώτη του μεταγραφή στο «παζάρι» του Ιανουαρίου, με τον Βραζιλιάνο μπακ, Κουιαμπάνο, να βρίσκεται προ πυλών.

Ο 22χρονός αριστερός μπακ αγωνίζεται στην Νότιγχαμ Φόρεστ από τον περασμένο Ιανουάριο, με τους «ρεντς» να καταβάλλουν το ποσό των 6εκ. ευρώ για να τον αποκτήσουν. Στην συνέχεια δόθηκε δανεικός στην Μποταφόγκο μέχρι το τέλος του έτους, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις, έχοντας 6 γκολ και 5 ασίστ σε 47 συμμετοχές.

Excl:Here We Are 🔜 Olympiacos reach verbal agreement with Nottingham Forest to sign the Brazil defender Cuiabano on loan , negotiations going on as some top clubs want his service🔜📢#FootballUnitesTheWorld #LetsLoveLeads #HereWeAre #RexNews #SirMoFarahApproved… pic.twitter.com/SHhn0r2Q0j— El Zamani Rex (@El_zamani01) January 7, 2026

Μέσα ενημέρωσης από την Λατινική Αμερική τον έχουν ήδη «στείλει» ήδη στους Πειραιώτες, ενώ ο ίδιος προορίζεται για αντικαταστάτη του Μπρόυνο που δεν έχει πείσει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.