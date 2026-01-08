Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
Ολυμπιακός: Πολύ κοντά στον Κουιαμπάνο της Νότιγχαμ Φόρεστ

Για την πρώτη χειμερινή μεταγραφή οδεύουν οι «ερυθρόλευκοι»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μια ανάσα από το να πραγματοποιήσει την πρώτη του μεταγραφή στο «παζάρι» του Ιανουαρίου, με τον Βραζιλιάνο μπακ, Κουιαμπάνο, να βρίσκεται προ πυλών.

Ο 22χρονός αριστερός μπακ αγωνίζεται στην Νότιγχαμ Φόρεστ από τον περασμένο Ιανουάριο, με τους «ρεντς» να καταβάλλουν το ποσό των 6εκ. ευρώ για να τον αποκτήσουν. Στην συνέχεια δόθηκε δανεικός στην Μποταφόγκο μέχρι το τέλος του έτους, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις, έχοντας 6 γκολ και 5 ασίστ σε 47 συμμετοχές.

Μέσα ενημέρωσης από την Λατινική Αμερική τον έχουν ήδη «στείλει» ήδη στους Πειραιώτες, ενώ ο ίδιος προορίζεται για αντικαταστάτη του Μπρόυνο που δεν έχει πείσει τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

