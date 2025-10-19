Ολυμπιακός – Πανιώνιος 81-66: «Καθάρισε» στο δεύτερο ημίχρονο

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 81-66 του Πανιωνίου στο ΣΕΦ για την 3η αγωνιστική της Basket League το μεσημέρι της Κυριακής 19/10.

Κορυφαίοι για τους Πειραιώτες, για τους οποίους προφυλάχθηκε στο παιχνίδι ο Σάσα Βεζένκοφ, ήταν οι Φρανκ Νιλικίνα (16 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 κοψίματα), Ντόντα Χολ (16 πόντοι, 7 ριμπάουντ, 2 κοψίματα).

Στοίχισαν στον Πανιώνιο τα 17 λάθη και η επιθετική… καθίζηση στο δεύτερο ημίχρονο, στη διάρκεια του οποίου δεν είχε ενεργό στο παρκέ, λόγω τραυματισμού που υπέστη, τον Τζέιλεν Χαντς. Απουσία που προστέθηκε σε αυτήν του Μαρκές Σταρκς, η οποία ήταν γνωστή πριν το τζάμπολ.

Πρώτος σκόρερ για τους «κυανέρυθρους», οι οποίοι παραμένουν χωρίς νίκη στην GBL και είχαν στον πάγκο -μετά τον τερματισμό της συνεργασίας με τον Λούκα Παβίτσεβιτς- τον Κρις Χουγκάζ, ήταν ο Μιχάλης Λούντζης (20 πόντοι, με 5/6 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο).

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 42-37, 60-45, 81-66