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ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο δήμαρχος Γρεβενών μετά από μήνυση εργαζόμενης

Για εξύβριση και απειλή

Συνελήφθη ο δήμαρχος Γρεβενών μετά από μήνυση εργαζόμενης
Γρεβένα
DEBATER NEWSROOM

Στο αστυνομικό τμήμα Γρεβενών πήγε σήμερα ο δήμαρχος Κυριάκος Ταταρίδης, έπειτα από μήνυση εργαζόμενης του δήμου για απειλή και εξύβριση.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο Δήμαρχος Γρεβενών προσήλθε οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα.

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Η εργαζόμενη στο Δήμο Γρεβενών κατέθεσε μήνυση χθες μετά από το περιστατικό που σημειώθηκε κατά την διάρκεια σύσκεψης με υπηρεσιακά στελέχη.

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