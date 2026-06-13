Συνελήφθη ο δήμαρχος Γρεβενών μετά από μήνυση εργαζόμενης
Για εξύβριση και απειλή
Στο αστυνομικό τμήμα Γρεβενών πήγε σήμερα ο δήμαρχος Κυριάκος Ταταρίδης, έπειτα από μήνυση εργαζόμενης του δήμου για απειλή και εξύβριση.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ ο Δήμαρχος Γρεβενών προσήλθε οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα.
Η εργαζόμενη στο Δήμο Γρεβενών κατέθεσε μήνυση χθες μετά από το περιστατικό που σημειώθηκε κατά την διάρκεια σύσκεψης με υπηρεσιακά στελέχη.
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