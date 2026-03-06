Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός AKTOR: «Ερυθρόλευκο» προβάδισμα με +11 (40-29) στο πρώτο ημίχρονο (Βίντεο)

Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος από τον Παναθηναϊκό AKTOR στο πρώτο ημίχρονο του μεγάλου ντέρμπι στο ΣΕΦ για την 30η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Πειραιώτες επέβαλαν τον ρυθμό τους, έβγαλαν πάθος και πήγαν στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 40-29, με τον Παναθηναϊκό AKTOR από την πλευρά του να είναι άστοχος και να πληρώνει τα λάθη του.