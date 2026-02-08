Συμφωνείτε με την απαγόρευση της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media;
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1: Το γκολ του Ταμπόρδα που έδωσε το προβάδισμα στους “πράσινους” (βίντεο)

Η ασίστ από τον Τεττέη

(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Σε απόλυτο πρωταγωνιστή του ντέρμπι έως τώρα εξελίσσεται ο Βισέντε Ταμπόρδα που άνοιξε το σκορ μόλις στο 7ο λεπτό στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός.

Ο 24χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός πέρασε τη μπάλα στον Τεττέη, ο διεθνής φορ τον βρήκε ξανά εντός περιοχής κι αφού μπήκε στην πορεία της ο Μπιανκόν, ο Ταμπόρδα κέρδισε τις κόντρες από τον Ρέτσο κι από το ύψος της μικρής περιοχής νίκησε τον Τζολάκη για το 1-0.

Η μπάλα πέρασε την γραμμή και ο Παναθηναϊκός οδεύοντας προς το τελευταίο 10λεπτο του ντέρμπι κρατάει ένα χρυσό τρίποντο στα χέρια του.

