Μουσταφά Φαλ: Κατέθεσε τα δικαιολογητικά για να λάβει ελληνικό διαβατήριο

Αίτηση για ελληνικό διαβατήριο κατέθεσε ο σέντερ του Ολυμπιακού Μουστάφα Φαλ και μάλιστα έχει ήδη δώσει τις απαιτούμενες εξετάσεις προκειμένου να το αποκτήσει

Ο Γάλλος σέντερ έχει δεθεί με την Ελλάδα και θέλει να αποκτήσει και διαβατήριο, κάτι που ως Ευρωπαίος πολίτης χρειάζεται τρία χρόνια παραμονής στη χώρα και όχι επτά. Το καλοκαίρι του 2021 ο Μουστάφα Φαλ πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό και έκτοτε είναι από τα βασικά στελέχη της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Φαλ έχει δώσει πριν από 2 μήνες τις εξετάσεις και περιμένει πλέον τα αποτελέσματά τους.