Ολυμπιακός – Ντουμπάι: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Ο «πληγωμένος» Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Παρασκευής 10/10 την Ντουμπάι για την 3η αγωνιστική της Euroleague.

Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα θα αγωνιστούν για πρώτη φορά τη νέα σεζόν μπροστά στο φίλαθλο κοινό τους (σε όλες τις διοργανώσεις) απόψε (10/10, 21:15 Novasports 4), υποδεχόμενοι την μία εκ των τριών νέων ομάδων της Euroleague, την Ντουμπάι, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Ντεμπούτο στη Euroleague αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Φρανκ Νιλικίνα, ο οποίος αγωνίστηκε κόντρα στο Μαρούσι, για πρώτη φορά με τη φανέλα του Ολυμπιακού, μετρώντας 12 πόντους με 2/3 τρίποντα και 4 ασίστ σε 20 λεπτά συμμετοχής.

Οι 77 πόντοι που πέτυχαν οι παίκτες του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, αποτελούν χαμηλή παραγωγικότητα για τη Euroleague και κόντρα στην Ντουμπάι καλούνται να βρουν περισσότερες λύσεις επιθετικά.

Η ομάδα του Γιούριτσα Γκόλεματς ταξιδεύει στο Φάληρο με μία σημαντική απουσία, αφού ο ηγέτης της ομάδας, ο Τζάναν Μούσα, αποκόμισε πρόβλημα στο γόνατο στον αγώνα με τη Σπλιτ (92-58) για την Αδριατική Λίγκα. Ο Βόσνιος γκαρντ/φόργουορντ αναμένεται να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση σε λίγες εβδομάδες. Η απουσία του Μούσα προστίθεται σε αυτές των Αλέκσα Αβράμοβιτς και Μαμ Ζαϊτέ, οι οποίοι επίσης παραμένουν εκτός δράσης, ενώ το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Ντουμπάι αναμένεται να πραγματοποιήσει ο Τούρκος διεθνής ψηλός Σερτάκ Σανλί.

Ο Φιλίπ Πετρούσεφ επιστρέφει στο ΣΕΦ, μετά από μία σεζόν κατά την οποία είχε παραχωρηθεί δανεικός στον Ερυθρό Αστέρα από τους «ερυθρόλευκους» μέχρι να παραχωρηθεί το περασμένο καλοκαίρι στην Ντουμπάι.

Η Ντουμπάι ξεκίνησε τη Euroleague με εντός έδρας νίκη, 89-76, επί της Παρτιζάν του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, για να ηττηθεί, κατά τη 2η αγωνιστική με 103-81, από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη.