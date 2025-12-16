Ολυμπιακός: Να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στην «καυτή» Βαλένθια

Ο Ολυμπιακός θέλει να βάλει στοπ στο σερί ηττών του και να επικρατήσει στο ΣΕΦ της ανεβασμένης Βαλένθια για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

Οι ερυθρόλευκοι έχουν καθοδική πορεία το τελευταίο διάστημα στον βαθμολογικό πίνακα, έχοντας 3 ήττες στα τελευταία 5 ματς βρισκόμενη στην 10η θέση (με 1 ματς λιγότερο). Προέρχονται από μια εκτός έδρας ήττα από την Μπαρτσελώνα στην οποία προβλημάτισαν αρκετά με τα πολλά λάθη και την «ζαλάδα» επιθετικά.

Η Βαλένθια είναι από της ομάδες έκλπηξη φέτος η οποία όχι μόνο βρίσεκται 2η στην βαθμολογία, αλλά μετράει 4 νίκες στα τελευταία 5 παιχνίδια, ανάμεσά τους και ο Παναθηναϊκός στην Telecom Center Arena.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει ένα δύσκολο έργο μπροστά της, ενώ η σημαντική απουσία του Τάισον Γουόρντ «ταράζει» τα πλάνα του Έλληνα τεχνικού. «Να αλλάξουμε τα πάντα κόντρα στην Βαρκελώνη», είπε χαρακτηριστικά ο Σάσα Βεζένκοφ ο οποίος είχε 22 πόντους στον αγώνα κόντρα στην Μπαρτσε΄λόνα.

Εκτός θα είναι λόγω τραυματισμού και οι Σακίλ Μακίσικ και Κίναν Έβανς, ενώ ο νεοεισερχόμενος Μόντε Μόρις δεν θα αγωνιστεί ακόμη διότι αναμένονται τα εργομετρικα αποτελέσματα που θα βγουν αύριο Τετάρτη 17/12.