Ολυμπιακός: MVP της 3ης αγωνιστικής της EuroLeague ο ασταμάτητος Σάσα Βεζένκοφ

Ο Σάσα Βεζένκοφ πήρε στις πλάτες του τον Ολυμπιακό στην νίκη επί της Dubai BC γράφοντας 34 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης της EuroLeague.

Τα νούμερα του ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακά στο παιχνίδι που ξεπέρασε τους 3.000 πόντους στην EuroLeague.

Ο Βεζένκοβ σημείωσε 25 πόντους (6/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 4/6 βολές) και μάζεψε 11 ριμπάουντ (9 αμυντικά και 2 επιθετικά) και πήρε σπίτι του το βραβείο MVP.