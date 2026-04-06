Ολυμπιακός: MVP της 24ης αγωνιστικής της GBL ο Όμηρος Νετζήπογλου

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μυκόνου με 109-83 στο πλαίσιο της 24ης αγωνιστικής της Greek Basketball league, με τον Όμηρο Νετζήπογλου να ανταμείβεται για την εμφάνισή του.

Ο πολυτιμότερος παίκτης της αγωνιστικής για πρώτη φορά αναδείχθηκε ο Έλληνας γκαρντ, ο οποίος ήταν ασταμάτητος. Σκόραρε 27 πόντους με 5/6 δίποντα, 5/6 τρίποντα και 2/3 βολές, ενώ μέτρησε 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Πραγματοποίησε ρεκόρ πόντων, τριπόντων και βαθμών στο σύστημα αξιολόγησης σε μία εμφάνιση που σίγουρα δε θα περάσει απαρατήρητη από τον προπονητή των «ερυθρόλευκων», Γιώργο Μπαρτζώκα.