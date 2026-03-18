Ολυμπιακός – Μπασκόνια: Αυτοί θα είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης

Ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει νικηφόρα την «διαβολοβδομάδα», επικρατώντας και της Μπασκόνια (21:15, 19/03) μετά τη θραμβευτική νίκη απέναντι στην Φενέρμπαχτσε την Τρίτη 17/03.

Η διαιτιτική τριάδα που θα αναλάβει το παιχνίδι απέναντι στους Ισπανούς θα είναι οι Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία), Τόμισλαβ Χόρντοφ (Κροατία) και Σέρτζιο Σίλβα (Πορτογαλία).

Οι «ερυθρόλευκοι» παρότι είχαν την κούραση της προηγούμενης «γαλλικής» εβδομάδας και την απουσία βασικών παικτών του, κατάφερε να επικρατήσει των πρωτοπόρων Τούρκων με 17 πόντους διαφορά (104-87) και να κάνει μία νίκη-δήλωση στην Euroleague.

Πλέον απομένουν 6 παιχνίδια στην κανονική διάρκεια και η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα πρέπει να πατήσει «γκάζι» για να καταταχθεί όσο πιο ψηλά στην βαθμολογία, για το πλεονέκτημα έδρας.