Ολυμπιακός – Μπάγερν: Πού θα δείτε την αναμέτρηση της 21ης αγωνιστικής στη EuroLeague

Συνεχίζεται σήμερα (9/1) η δράση της 21ης αγωνιστικής της EuroLeague με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την εκτός έδρας ήττα από τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη, στο πρώτο παιχνίδι της «διπλή βδομάδας», ενώ είχε προηγηθεί σημαντικό διπλό απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Η αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μπάγερν Μονάχου έχει προγραμματιστεί για τις 21:15 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Novasports Prime.