Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Sold out η μεγάλη «μάχη» για τα playoffs του Champions League

Βροντερό παρών στην κρίσιμη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν για τα Playoffs του Champions League αναμένεται να δώσει το βράδυ της Τετάρτης 18/2 ο κόσμος των Πειραιωτών.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ το απόγευμα της Τετάρτης 18/2, ο κρίσιμος αγώνας κόντρα στους Γερμανούς είναι sold out καθώς εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια που είχαν διατεθεί για πώληση προς τον κόσμο του συλλόγου.

Να θυμίσουμε, ότι το sold out δεν αφορά το τι θα κάνουν οι κάτοχοι διαρκείας και αν θα βρεθούν στο γήπεδο, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που ανακοινώνεται sold out από τις ομάδες αλλά υπάρχουν στο γήπεδο κάποια άδεια καθίσματα τα οποία ανήκουν σε φιλάθλους που έχουν εισιτήριο διαρκείας και για διάφορους λόγους δεν πήγαν στο γήπεδο.