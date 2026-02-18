Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Οι ενδεκάδες της μεγάλης μάχης για τα playoffs του Champions League

Τη δική του μάχη στα Playoffs του Champions League δίνει ο Ολυμπιακός το βράδυ της Τετάρτης 18/2 κόντρα στη Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Φάληρο.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν την πρόκριση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Ο τεχνικός του συλλόγου Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε να ρίξει όλα τα βαριά του χαρτιά στον κρίσιμο αγώνα με τους Γερμανούς.

Στο τέρμα θα είναι ο Τζολάκης, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα να είναι στην άμυνα. Οι Μουζακίτης και Έσε είναι στα χαφ με τους Ζέλσον Μάρτινς, Ταρέμι και Ποντένσε να είναι πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Παράλληλα, γνωστή έγινε και η ενδεκάδα της Λεβερκούζεν, που θα επιδιώξει να πάρει το θετικό αποτέλεσμα.