Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 0-2 (2ο ημίχρονο): LIVE η «μάχη» των «ερυθρολεύκων» για τα Playoffs του Champions League

O Ολυμπιακός θέλει να κάνει το πρώτο από τα δυο βήματα που απαιτούνται κόντρα στη Μπάγερ Λεβερκούζεν προκειμένου να μπορέσει να πάρει την πρόκριση για την επόμενη φάση του Champions League.

Οι αντίπαλοι συναντήθηκαν επίσης στη διάρκεια της League Phase, την 7η αγωνιστική, όταν η ελληνική ομάδα νίκησε με 2-0 στο ίδιο γήπεδο, και τώρα θα προσπαθήσει να επαναλάβει αυτό το αποτέλεσμα σε μια προσπάθεια να πάρει τον έλεγχο της σειράς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πιο πρόσφατη επιτυχία του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν αποτέλεσε μέρος μιας δυναμικής ανόδου στα τέλη της League Phase, με τους παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακάμπτουν μετά την αποτυχία τους να κερδίσουν τους πέντε πρώτους αγώνες τους (2 ισοπαλίες, 3 ήττες), για να κατακτήσουν όμως νίκες σε κάθε μία από τις τρεις τελευταίες αναμετρήσεις τους.

Αυτή η άνοδος ξεκίνησε με μια νίκη με 1-0 εκτός έδρας επί της Καϊράτ Αλμάτι και ολοκληρώθηκε με το «διπλό» στο Άμστερνταμ (2-1) επί του Άγιαξ την τελευταία αγωνιστική, ένα σερί που ανέβασε τους «ερυθρόλευκους» στην 18η θέση του βαθμολογικού πίνακα των 36 ομάδων και τους άφησε δύο βαθμούς μακριά από τη γραμμή αποκλεισμού.

Αυτό σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός εξασφάλισε την πρόκριση στους νοκ άουτ γύρους του Champions League για πρώτη φορά από το 2013-14, και η ιστορία τον καλεί ξανά, καθώς θα μπορούσε επίσης να καταγράψει τέσσερις συνεχόμενες νίκες στην κύρια φάση της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Οι ενδεκάδες της μεγάλης μάχης για τα playoffs του Champions League

Ο τεχνικός του συλλόγου Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε να ρίξει όλα τα βαριά του χαρτιά στον κρίσιμο αγώνα με τους Γερμανούς.

Στο τέρμα θα είναι ο Τζολάκης, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα να είναι στην άμυνα. Οι Μουζακίτης και Έσε είναι στα χαφ με τους Ζέλσον Μάρτινς, Ταρέμι και Ποντένσε να είναι πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Παράλληλα, γνωστή έγινε και η ενδεκάδα της Λεβερκούζεν, που θα επιδιώξει να πάρει το θετικό αποτέλεσμα.