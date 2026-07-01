Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με οπαδούς που διακινούσαν ναρκωτικά – Δείτε βίντεο από τη δράση τους

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη από οπαδούς του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε έκνομες ενέργειες σε βάρος οπαδών άλλων ομάδων, σε φθορές ξένης ιδιοκτησίας, σε πρόκληση σωματικών βλαβών καθώς και στην κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Συνολικά συνελήφθησαν έξι άτομα, κάποια εκ των οποίων εμπλέκονται στην υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη.

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Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση αποτελούμενη από οπαδούς ομάδας, οι οποίοι δραστηριοποιούνταν συστηματικά σε έκνομες ενέργειες σε βάρος οπαδών άλλων ομάδων, σε φθορές ξένης ιδιοκτησίας, σε πρόκληση σωματικών βλαβών, καθώς και στην κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός αθλητικών εγκαταστάσεων στη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πρωινές ώρες χθες, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και της Μυκόνου, από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας σε συνεργασία με τα Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών, Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, Καταπολέμησης, Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και Διοικητικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, καθώς και της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής και της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μυκόνου.

Στο πλαίσιο αυτό, συνολικά συνελήφθησαν -20- άτομα, από τα οποία -15- είναι μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, -4- διότι συνήργησαν ή επωφελήθηκαν από της δράση της ή συμμετείχαν σε άλλες έκνομες ενέργειες και -1- μητέρα ανήλικου, μέλους της εγκληματικής οργάνωσης, για παραμέληση της εποπτείας του.

Επιπλέον, ως βασικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, κατηγορείται ένας έγκλειστος σε σωφρονιστικό κατάστημα, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται -3- ακόμη βασικά μέλη, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό.

Συνολικά, στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται -51- άτομα, τα οποία -κατά περίπτωση- κατηγορούνται για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, ληστεία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, υπόθαλψη εγκληματία και παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

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Όπως προέκυψε από την έρευνα, οργανωμένοι κυρίως οπαδοί αθλητικού σωματείου της Θεσσαλονίκης, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, έχοντας μεταξύ τους ιεραρχική δομή και διαρκή δράση, που τοποθετείται χρονικά τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2021.

Στο πλαίσιο της εγκληματικής τους δραστηριότητας, προέβαιναν σε οργανωμένες επιθέσεις σε βάρος οπαδών αντίπαλων ομάδων, αναρτούσαν επεξεργασμένο βιντεοληπτικό υλικό των επιθέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την προβολή και εδραίωση της κυριαρχίας τους, ενώ παράλληλα δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

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Ειδικότερα, μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί:

Επίθεση σε βάρος οπαδού αντίπαλης ομάδας στις 16 Φεβρουαρίου 2026 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατά την οποία ομάδα ατόμων με δίκυκλα και αυτοκίνητο, αφού νωρίτερα εντόπισαν δίκυκλο όχημα, στο οποίο επέβαιναν -2-άτομα, το ακολούθησαν και επιχείρησαν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες στους αναβάτες του

Επίθεση με χρήση βίας και χρήση σφυριών στις 6 Μαρτίου 2026 σε βάρος οπαδού αντίπαλης ομάδας και αφαίρεση της δίκυκλης μοτοσυκλέτας του, στην οποία προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές.

Περιστατικό υπόθαλψης εγκληματία που σχετίζεται με την τέλεση ανθρωποκτονίας οπαδού αντίπαλης ομάδας το οποίο έλαβε χώρα στις 12 Μαρτίου 2026.

Οργανωμένη επίθεση σε βάρος οπαδών της ίδιας ομάδας στην περιοχή της Καλαμαριάς, με αφορμή εσωτερικές αντιπαραθέσεις για τη διεκδίκηση της ηγεσίας του συνδέσμου φιλάθλων.

Περαιτέρω, από την ανάλυση ψηφιακών δεδομένων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προέκυψε η εμπλοκή μελών της οργάνωσης σε -46- ακόμη περιπτώσεις οπαδικής βίας, οι οποίες δεν είχαν καταγγελθεί στις Αρχές.

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Επιπλέον, διακριβώθηκαν -30- περιπτώσεις κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών ουσιών κατά τη διάρκεια -8- αθλητικών αναμετρήσεων και -88- περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Από τις σωματικές έρευνες και τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, οχήματα και λοιπούς χώρους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

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ημιαυτόματο πυροβόλο όπλο, τύπου πιστόλι, με -2- γεμιστήρες,

-2-αεροβόλα πιστόλια,

-48-φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

καραμπίνα,

-10- σουγιάδες-μαχαίρια,

ναυτικός πυρσός,

κάνναβη, συνολικού βάρους -1.682,39- γραμμαρίων,

ηρωίνη, συνολικού βάρους -41,1- γραμμαρίων,

κοκαΐνη, συνολικού βάρους -1,5- γραμμαρίων,

-3-αυτοσχέδια τσιγάρα κάνναβης,

-8- δισκία ναρκωτικών χαπιών,

-2- αυτοκίνητα,

-8.610- ευρώ και

-6-ζυγαριές ακριβείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζεται.