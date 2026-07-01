Μουντιάλ 2026: Με Αγγλία, Βέλγιο και ΗΠΑ το πρόγραμμα της ημέρας για την φάση των “32”

Συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη 1 Ιουλίου και τα ξημερώματα της Πέμπτης, 2 Ιουλίου η φάση των “32” του Μουντιάλ 2026, με τρεις αναμετρήσεις.

Το πρόγραμμα της ημέρας ανοίγει με την Αγγλία, η οποία θα αντιμετωπίσει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 19:00.

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Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει η αναμέτρηση μεταξύ του Βελγίου και της Σενεγάλης στις 23:00, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τον αγώνα των γηπεδούχων ΗΠΑ με τη Βοσνία στις 03:00 το πρωί.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

19:00 Αγγλία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

23:00 Βέλγιο – Σενεγάλη / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

03:00 ΗΠΑ – Βοσνία / ΕΡΤ1