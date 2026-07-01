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Απίστευτο περιστατικό στα Φάρσαλα: Έριξαν λουλούδια στη Γωγώ Τσαμπά με… φορτωτή (βίντεο)

Κατά τη διάρκεια πανηγυριού στο χωριό Πολυνέρι

Απίστευτο περιστατικό στα Φάρσαλα: Έριξαν λουλούδια στη Γωγώ Τσαμπά με… φορτωτή (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Λουλούδια με… φορτωτή έριξαν στη Γωγώ Τσαμπά κατά τη διάρκεια πανηγυριού στα Φάρσαλα.

Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη 30 Ιουνίου, στο χωριό Πολυνέρι του δήμου Φαρσάλων. Όσο η τραγουδίστρια διασκέδαζε τον κόσμο, ένα ασυνήθιστο θέαμα καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο δημοσιεύτηκε στο Onlarissa.

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Πιο συγκεκριμένα, ένας μικρός φορτωτής εμφανίστηκε μπροστά στην πίστα και άδειασε λουλούδια με τον κουβά του, την ώρα που η ορχήστρα ξεκινούσε το πρόγραμμα.

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