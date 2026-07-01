Συγκινητική στιγμή στο Μεξικό – Εκουαδόρ: Όλο το γήπεδο φώναζε “δεν είστε μόνοι” για τη Βενεζουέλα

Μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές του Μουντιάλ 2026 σημειώθηκε πριν την έναρξη της αναμέτρησης του Μεξικό με το Εκουαδόρ για τη φάση των “32” στο στάδιο Αζτέκα.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν από την ανάκρουση των εθνικών ύμνων, ο εκφωνητής του γηπέδου κάλεσε τους φιλάθλους να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή τα θύματα των δύο ισχυρών σεισμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, αντί να υπάρξει απόλυτη σιγή, χιλιάδες φίλαθλοι άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά «δεν είστε μόνοι, δεν είστε μόνοι!», στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα αλληλεγγύης προς τον λαό της Βενεζουέλας.

Στις εξέδρες βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της Μεξικανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Μίκελ Αριόλα, καθώς και οι Ούγκο Σάντσες και Ραούλ «Κονέχο» Πέρες, οι οποίοι συμμετείχαν επίσης στη συμβολική εκδήλωση συμπαράστασης.